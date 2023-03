Kölner Altstadt Einbrecher sprengen Juweliergeschäft – Täter flüchtig

Auf der Benesisstraße in der Kölner Innenstadt haben Einbrecher in der Nacht das Schaufenster eines Juweliergeschäfts gesprengt. Der Vorfall ereignete sich gegen 4.40 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen sollen mindestens zwei Männer mit einer dunklen Limousine geflüchtet sein, teilte ein Sprecher der Polizei in Köln mit. Menschen seien nicht verletzt worden.