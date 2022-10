Mit dem Amtsantritt von König Charles musste auch das royale Siegel umgestaltet werden. Es besteht aus den verschlungenen Buchstaben C für Charles und R für Rex, dem lateinischen Wort für König, und der lateinischen Zahl III (drei). Das Symbol prangt fortan auf den berühmten roten Kisten, in denen der Monarch täglich über wichtige Geschehnisse und Tätigkeiten der Regierung informiert wird, wie der Hersteller Barrow Hepburn & Gale am Freitag mitteilte. Der König werde in den kommenden Monaten bis zu einem Dutzend der eigens angefertigten Red Boxes erhalten.