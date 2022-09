Ortsmarke: Hillsborough Castle, Nordirland

Eintrag ins Gästebuch in Hillsborough Castle in der Nähe von Belfast. König Charles scheint in diesen Tagen nicht immer die stärksten Nerven zu haben.

König Charles: »Haben wir den 12. September?«

Mitarbeiter: »Den 13., Sir!«

König Charles: »Ach Gott, ich habe das falsche Datum hingeschrieben. – Der 13.?«

Mitarbeiter: »Ja, Sir!«

Camilla: »Du hast vorhin auch schon mit dem 12. unterschrieben.«

König Charles: »Oh Gott, ich hasse das!«

Camilla: »Sieh nur, es läuft überall hin!«

König Charles: »Ich kann dieses verdammte Ding nicht ertragen! Das passiert immer! Jedes verdammte Mal!«

Ortsmarke: London

Unterdessen kam der Sarg mit dem Leichnam der verstorbenen Queen am Dienstagabend in London an, wo die Queen in den kommenden Tagen in der Westminster Hall aufgebahrt werden soll. Die ersten sichern sich bereits Plätze.

Chris Imafidon, Trauernder

»Ich spüre 1001 Emotionen. Aber der Plan ist, dass ich meinen Hut abnehme, sie anschaue, ein kurzes Gebet spreche, den Hut wieder aufsetze und ihr ein letztes Mal winke, der Mutter, die wir in dieser Krisenzeit am meisten brauchen. Aber die sich entschied, zu gehen.«

Doch längst nicht alle verhalten sich auf beim Trauern so, wie sie sollten. So ist es eigentlich untersagt, Paddington-Plüschbären abzulegen.

Catherine Meyrieck, Trauernde

»Ich weiß, ich konnte einfach nicht widerstehen, sorry, sorry, Königliche Parks! Ich habe gerade einen (Paddington-Bär) gesehen, der in Windsor abgelegt wurde, und ich fand ihn so wunderschön und er stach so heraus. Ich bin 54, ich bin mit ihr aufgewachsen, sie war immer da. Meine Mutter war auch eine Royalistin durch und durch, und ich wollte einfach ein bisschen was anderes machen.«

Von Mittwoch an bis zu ihrer Beerdigung am kommenden Montag sollen sich die Menschen von der aufgebahrten Queen verabschieden, und das rund um die Uhr.