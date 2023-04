Bei der Krönung am 6. Mai in der Londoner Westminster Abbey wird kaum ein Detail unbeobachtet bleiben. Ein zentraler Teil aber bleibt den Augen der Welt verborgen: die Salbung von Charles III., die als persönlicher Moment des Monarchen mit Gott gilt. Dabei berührt der Erzbischof von Canterbury den König kreuzförmig mit geweihtem Öl an Händen, Brust und Kopf.

Salbungsschirm gesegnet

Für diesen Teil der Zeremonie stellen Mitglieder der königlichen Leibwache einen dreiseitigen Sichtschutz – »Anointing Screen« (wörtlich: Salbungsschirm) – rund um den König und den Erzbischof von Canterbury auf. Wie der Buckingham-Palast am späten Freitagabend mitteilte, wurde der eigens für den Krönungsgottesdienst am 6. Mai entworfene »Anointing Screen« bei einem Gottesdienst in der Chapel Royal genannten Kapelle des Londoner St. James's Palace gesegnet. Er ist 2,6 Meter hoch und 2,2 Meter breit.