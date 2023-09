Zunächst nicht zu sehen war der britische Premierminister Rishi Sunak, der mit seiner Familie das Wochenende auf Einladung des Königs auf Schloss Balmoral verbrachte. Der Besuch auf dem royalen Anwesen in den Highlands reiht sich in eine Tradition ein, die Queen Elizabeth II. begründet hatte. So lud die Königin, die in 70 Jahren auf dem Thron insgesamt 15 Regierungschefinnen und -chefs erlebte, Anfang September 2021 den damaligen Premier Boris Johnson mit Partnerin Carrie und Sohn Wilfred nach Schottland ein.