Dass Charles' Unmut über den Vorgang überhaupt nach außen gedrungen ist, gilt als erstes Anzeichen für einen neuen, weniger zurückhaltenden Ansatz des Königshauses. In der Vergangenheit war Charles als Thronfolger berüchtigt dafür, die jeweilige Regierung seine Anliegen ungewöhnlich deutlich wissen zu lassen. In seiner ersten Rede als König hatte er aber eingeräumt, von nun an einige seiner Herzensanliegen nicht mehr in der gleichen Art und Weise weiterverfolgen zu können.

Was nicht zwangsläufig bedeuten muss, dass er sich das komplett nehmen lassen wird: Auch Queen Elizabeth II. hatte im vergangenen Jahr eine Videoansprache an die in Glasgow zum Klimagipfel versammelten Regierungschefs gehalten. Charles war damals persönlich vor Ort und rief die Welt in einem eindringlichen Appell auf, mehr gegen die drohende Klimakatastrophe zu tun.