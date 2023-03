»Ich schätze die Tradition, den Stein des Schicksals in der Krönung zu verwenden, aber ich glaube, er sollte in Schottland bleiben als altes Symbol unseres nationalen Erbes«, sagte Regan von der Schottischen Nationalpartei (SNP) der Zeitung »Scottish Mail on Sunday«.

Möglich sei ein Kompromiss: Demnach könne der Teil der Krönung, für den der Stein notwendig ist, in Schottland erfolgen. »Dies wäre eine passende Hommage an die Bedeutung des Steins in der schottischen Geschichte und würde dennoch die Traditionen des Vereinigten Königreichs der Kronen wahren«, sagte Regan mit Blick auf die historische Union der Königreiche England und Schottland.