Beste Wünsche von höchster Stelle: Mehrere Über-100-Jährige in Großbritannien durften sich über Geburtstagskarten vom König höchstpersönlich freuen. Die ersten von König Charles III. und Königsgemahlin Camilla verschickten Gratulationskarten seien bei ihren Empfängern angekommen, teilte der Palast mit. Zu den bedachten Geburtstagskindern gehört Weltkriegsveteranin Ruth Park-Pearson, die in der Grafschaft North Yorkshire im Beisein vieler ihrer sechs Kinder, 13 Enkelkinder und 25 Urenkelkinder ihren 100. Geburtstag feierte. In einem Interview mit BBC sagte die Jubilarin: »Zu dem Zeitpunkt denkst du nicht darüber nach, später wird dir klar, wie alt du bist. Du denkst ›meine Güte, ich erinnere mich an den früheren König‹.«