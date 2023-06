Polizei und Zoll ist in Bremerhaven ein Schlag gegen internationale Drogenschmuggler gelungen. Anfang April stellten Fahnder 600 Kilogramm Kokain sicher, das, in Sporttaschen verpackt, in einem Container mit Metallschrott aus Peru versteckt war. Die Fahnder observierten Verdächtige und überwachten Telefone.