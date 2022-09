Bei einem Bootsunglück vor der Südinsel Neuseelands sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Ihr Charterschiff sei am Samstag möglicherweise mit einem Wal kollidiert, erklärte der Bürgermeister des Ortes Kaikoura, Craig Mackle dem »New Zealand Herald«. Die Meeressäuger seien in dem Gebiet heimisch, zudem sei die See zum Zeitpunkt des Unglücks völlig ruhig gewesen.