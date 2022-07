Unter anderem waren Dutzende Einwohner zu sehen, die mit Schaufeln an einem Hang voller Trümmer und umgestürzter Bäume gruben. Nach ersten Informationen seien acht Kinder in den Schlammmassen »gefangen«, schrieb der Bürgermeister von Medellín, Daniel Quintero, bei Twitter. Medellín ist die Hauptstadt der Region Antioquia, in der Andes liegt.