»Die Kinder haben mit uns gesprochen und bestätigt, dass der Hund zwei oder drei Tage bei ihnen war«, sagte Sanchez einem kolumbianischen Radiosender. Derzeit erholen sich die Geschwister in einem Krankenhaus.

Vergangene Woche teilte das kolumbianische Militär mit, dass es zwei läufige Hündinnen per Hubschrauber in das Gebiet um die Absturzstelle geflogen hat, um Wilson in die Nähe der Suchmannschaft zu locken. Außerdem wurden an mehreren Stellen rund um die Absturzstelle Futter für den Hund sowie Kleidung seines Hundeführers platziert, in der Hoffnung, dass ihr Geruch Wilson in Sicherheit bringen kann.