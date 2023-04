Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Exhibitionismus vor: Der Bürgermeister der 16.000-Einwohner-Stadt Calima in Kolumbien soll in einem Nachtklub seine Hose fallen gelassen und dann vor den Gästen getanzt haben. Dabei habe er »in einem offensichtlichen Zustand der Trunkenheit« auch seine Geschlechtsteile gezeigt, bevor er weggeführt wurde, heißt es in mehreren Medienberichten .