Nach der Rettung der vier im kolumbianischen Regenwald verschollenen Kinder werden immer mehr Details über ihr Schicksal bekannt. So soll die Mutter der vier Geschwister erst einige Tage nach dem Flugzeugabsturz gestorben sein. »Meine älteste Tochter hat mir gesagt, dass ihre Mutter noch vier Tage gelebt hat«, sagte der Vater der Kinder, Manuel Ranoque, am Sonntag in der Hauptstadt Bogotá.