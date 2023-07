In Kolumbien kommt es immer wieder zu tödlichen Verkehrsunfällen. Nun sind beim Sturz eines Busses in eine Schlucht neun Menschen ums Leben gekommen und mindestens 25 weitere verletzt worden. Der Unfall habe sich am Samstag in der Nähe der Ortschaft El Playón im nordöstlichen Regierungsbezirk Santander ereignet, teilte die Polizei mit. Unter den Todesopfern waren demnach zwei Minderjährige. Laut Angaben der Armee handelte es sich bei »90 Prozent« der Businsassen um venezolanische Migranten mit dem Ziel USA.