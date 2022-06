In der Arena fand am Sonntag nach Medienberichten eine »Corraleja« genannte Stierkampfveranstaltung zum Peter- und Paul-Fest statt. Hunderte Menschen waren im Publikum. Nach einem Bericht der Zeitung »El Tiempo« verbreitete nach dem Vorfall ein Stier Panik in den Straßen der Stadt.

El Espinal liegt gut 150 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Bogotá.