Kolumbien Tribüne in Stierkampfarena eingebrochen – mehrere Tote

In der Arena fand am Sonntag nach Medienberichten eine »Corraleja« genannte Stierkampfveranstaltung zum Peter- und Paul-Fest statt. Hunderte Menschen waren gekommen, um dem Spektakel zuzusehen. Nach einem Bericht der Zeitung »El Tiempo« verbreitete nach dem Vorfall ein Stier Panik in den Straßen der Stadt.