Vermisste Kinder nach Flugzeugabsturz Kolumbiens Verteidigungsminister besucht Suchmannschaft im Dschungel

Am 1. Mai war eine Propellermaschine vom Typ Cessna 206 im Department Caquetá im Süden des Landes abgestürzt. Bei dem Unglück kamen der Pilot, die Mutter der Kinder und ein indigener Anführer ums Leben. Nach den vier Kindern im Alter von 13, 9 und 4 Jahren sowie einem Jahr wird seitdem in der unwegsamen Region am Rande des Amazonasgebiets gesucht. Soldaten und Indigene fanden Schuhe, Windeln, eine Babyflasche, eine aus Blättern und Ästen gebaute Notunterkunft, halb verzehrte Früchte und Fußspuren. Sie gehen davon aus, dass die Kinder noch am Leben sind.