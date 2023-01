»Das ist eine kleine Verhütungsrevolution«, hatte Macron bei einer Veranstaltung zur Jugendgesundheit im Dezember angekündigt. Die Sexualgesundheit junger Leute sei ein wichtiges Thema, sagte Macron. Er sprach insbesondere die Impfung von Teenagern gegen Papillomavirus-Infektionen an – eine Impfpflicht schloss er dabei nicht aus. Was die Sexualerziehung angeht, »sind wir in diesem Bereich nicht gut. Die Realität ist sehr, sehr weit von der Theorie entfernt. Wir müssen unsere Lehrer in diesem Bereich besser ausbilden, wir müssen sie wieder sensibilisieren«, sagte der Staatschef.