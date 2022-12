Rettungskräfte suchten am Mittwoch in der 15-Millionen-Metropole weiter nach Überlebenden und Opfern. Präsident Felix Tshisekedi, der sich aktuell auf dem von der US-Regierung organisierten Afrikagipfel in Washington befindet, forderte sein Kabinett zum schnellen Handeln auf. Tshisekedi rief eine dreitägige Staatstrauer aus. Er werde einen Aufenthalt in Washington verkürzen, hieß es.