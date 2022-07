Dänemark Polizei spricht von drei Todesopfern nach Schüssen in Kopenhagener Einkaufszentrum

In einem Einkaufszentrum in Kopenhagen sind mindestens drei Menschen erschossen worden. Das sagte Polizeichefinspektor Søren Thomassen in der Nacht zu Montag. Bei den Opfern handele es sich um einen Mann zwischen 40 und 50 Jahren sowie um zwei junge Menschen, einen Mann und eine Frau. Mehrere weitere Personen wurden den Angaben zufolge verletzt. Drei davon sind laut Thomassen in einem kritischen Zustand.