Tierische Verwechslung Der Leguan, der ein Croissant war

Die Sichtung einer »Kreatur« in einem Wohngebiet hat in Krakau zu einem Einsatz des dortigen Tierschutzvereins geführt. Doch was fanden die Tierschützer vor? Keinen Raubvogel, keinen Leguan – sondern Gebäck.