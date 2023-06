Krawalle in Leipzig Fünf Haftbefehle erlassen

Bilder einer Nacht der Gewalt. Brennende Barrikaden, Verwüstungen, Sachbeschädigungen. In Leipzig sind die Proteste nach dem Hafturteil gegen die Linksextremistin Lina E. bis in den frühen Sonntagmorgen weitergegangen. Es kam zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und Beamten, wie die Leipziger Polizei mitteilte.

In der Stadt habe es »an verschiedenen Stellen Zusammenrottungen von augenscheinlich gewaltbereiten« Menschen gegeben. Einsatzkräfte seien attackiert sowie Barrikaden errichtet und in Brand gesetzt worden. Fast die ganze Nacht über musste die Polizei verschiedene Brände mit Wasserwerfern löschen. Bereits am Samstagnachmittag hatte es schwere Krawalle und gewaltsame Zusammenstöße zwischen der Polizei und mutmaßlich linksextremen Demonstranten gegeben.

Insgesamt war die Polizei mit mehreren Hundertschaften im Einsatz. Über der Stadt kreisten Hubschrauber. Zum Teil wurden die Polizisten mit Steinen attackiert. Zwei Beamte seien verletzt worden. Bis zum späten Abend wurden fünf Haftbefehle erlassen, den Männern im Alter zwischen 20 und 32 Jahren wird Landfriedensbruch vorgeworfen.

In linken Kreisen war bundesweit für die Demonstration am Samstag mobilisiert worden. Anlass war das Urteil gegen Lina E. und drei Mitangeklagte am Mittwoch wegen Überfällen auf vermeintliche oder tatsächliche Neonazis, bei denen mehrere Menschen teils schwer verletzt worden waren.