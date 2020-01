Mehr als 30 Tiere tot, bei lebendigem Leib verbrannt bei einem Feuer im Krefelder Zoo. Fünf Borneo-Orang-Utans, ein westafrikanischer Schimpanse und zwei Flachlandgorillas sind in den Flammen des Affenhauses verendet. Auch für mehrere kleinere Primaten sowie Vögel und Fledermäuse gab es kein Entkommen.

Der Brand war kurz nach Mitternacht ausgebrochen. Die Feuerwehr sei innerhalb von fünf Minuten vor Ort gewesen, sagte der Einsatzleiter Kai Günther auf einer Pressekonferenz am Mittwoch im Zoo. Zu spät. Das Affenhaus brannte völlig aus. Der finanzielle Schaden geht in die Millionen.

Wie groß der emotionale Verlust ist, zeigt sich an der Anteilnahme aus der Bevölkerung. Vor dem Zoo, der am Mittwoch geschlossen blieb, legten Menschen Blumen und Bilder nieder zum Gedenken an die beliebten Tiere. Der 1975 eröffnete Zoo zieht jährlich rund 400.000 Besucher an. Doch nicht am Donnerstag, dann werden die Türen geschlossen bleiben.

SASCHA STEINBACH/EPA-EFE/REX Andenken an die bei einem Feuer verbrannten Tiere aus dem Krefelder Zoo

"Wir müssen den Trauerprozess ernsthaft durcharbeiten", sagte Zoodirektor Wolfgang Dreßen am Mittwoch. Der Brand sei eine unergründliche Tragödie für ihn und sein Team.

Immerhin zwei Schimpansen haben überlebt. Das 40 Jahre alte Weibchen Bally und das junge Männchen Limbo. "Es grenzt an ein Wunder", so Dreßen. Beide hätten lediglich leichte Brandverletzungen erlitten und seien in einem bislang ungenutzten Gehege im Gorillagarten untergebracht worden. Der Zwinger der Gorillas war verschont geblieben von dem Brand im angrenzenden Affenhaus.

Mögliche Verdächtige stellen sich

Nachdem der Verdacht aufgekommen war, Brandursache könnten so genannte Himmelslaternen gewesen sein, hatte die Polizei an die mutmaßlichen Besitzer der Laternen appelliert, sich zu melden. Die schwebenden Leuchtkörper sind in Deutschland verboten. Mehrere von ihnen, teils auch mit handschriftlichen Zetteln daran, waren in Krefeld sichergestellt worden.

Tatsächlich folgten einige Menschen dem Aufruf der Polizei und meldeten sich bei den Behörden. "Die Polizei hat die Personen vernommen und wird ihre Angaben überprüfen", teilten die Ermittler am Mittwoch mit. Da die Überprüfung einige Zeit dauere, würden am Mittwoch keine weiteren Informationen zu den Tatumständen und den Verdächtigen gegeben.