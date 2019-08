Im Fall der im oberbayrischen Kreuth tot aufgefunden 17-Jährigen vermutet die Polizei einen Unfall. "Wir gehen davon aus, dass es ein Sturzgeschehen war", sagte eine Sprecherin. Es gebe keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Die Leiche soll jedoch noch obduziert werden.

Die Jugendliche war am Samstagabend in einem Taxi mit Freundinnen von einem Dorffest zurückgefahren und kurz vor ihrem Wohnort ausgestiegen. Danach fehlte von ihr jede Spur. Am Sonntagmittag wurde die Leiche in der Nähe von Kreuth in einem Bachbett gefunden.