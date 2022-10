SPIEGEL: Man sieht, wie ein Fan des FC St. Pauli, der bereits am Boden fixiert wurde, hart in die Nierengegend geschlagen wird. Gibt es eine Situation, in der so ein Verhalten verhältnismäßig sein kann?

Feltes: Ganz klar nein. Wenn er ein Messer oder eine Schusswaffe ziehen würde, müsste man darüber reden, aber das ist im vorliegenden Fall offensichtlich nicht passiert. Wir sehen hier den Ausraster eines Polizeibeamten, vielleicht weil er frustriert war oder sich aus anderen Gründen persönlich unwohl fühlte.