Beim Absturz eines deutschen Kleinflugzeuges in Kroatien sind am Sonntag der Pilot sowie die drei Passagiere ums Leben gekommen. Das bestätigten nun der Generaldirektor des kroatischen Zivilschutzes, Damir Trut, und der Luftsportclub Bayer Leverkusen , dem der Pilot angehört hatte.

Kroatische Suchteams hatten am Montagvormittag das Wrack entdeckt. Es wurde mithilfe einer Drohne in einem sehr unzugänglichen Gelände nahe Slunj gefunden, etwa hundert Kilometer südlich von Zagreb. Die kroatischen Behörden hatten zuvor intensiv mit etwa 400 Einsatzkräften nach dem Flugzeug gesucht.

Der deutsche Such- und Rettungsdienst der Flugsicherung hatte dem Luftsportclub das Verschwinden der Cessna am Sonntag gegen 13.30 Uhr gemeldet. Die Maschine war zuvor am Donnerstag in Leverkusen nach Kroatien gestartet.