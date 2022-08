Kroatien Mindestens elf Tote bei Busunglück

Polnische Botschaftsvertreter fahren zum Unglücksort

Der Sprecher des polnischen Außenministeriums sagte im polnischen Fernsehen, dass man nicht viele Informationen habe. Vertreter der Botschaft seien auf dem Weg zum Unglücksort. Der stellvertretende kroatische Premierminister und der Innenminister würden ebenfalls dorthin reisen.

In Kroatien urlauben im Sommer Millionen ausländische Touristen, vor allem an der Adriaküste. Von Januar bis Juli reisten mehr als 580.000 polnische Touristen in das Land. Im Juli vergangenen Jahres waren zehn Urlauber aus dem Kosovo bei einem Busunglück in Kroatien ums Leben gekommen.