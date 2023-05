Fast zwei Drittel (62 Prozent) davon sind für Sonntag, den 7. Mai, vorgesehen, wenn die Menschen im Land zu einem »Big Coronation Lunch« (großes Krönungsessen) mit Straßenfesten und Tee-Partys aufgerufen sind. Gut ein Viertel der angemeldeten Sperrungen betrifft den eigentlichen Krönungstag am 6. Mai, aber nur 11 Prozent den Montag, der einmalig zum arbeitsfreien Feiertag erklärt wurde.

Lionel Richie kommt

US-Popstar Lionel Richie gehört zu den Prominenten, die eine der begehrten Einladungen zur Krönung ergattert haben. Wie der Buckingham-Palast am Montag mitteilte, wird der 73-Jährige an der Zeremonie in der Londoner Westminster Abbey am Samstag teilnehmen. Einen Tag später tritt Richie neben anderen Stars bei einem Konzert aus Anlass der Krönung auf dem Gelände von Schloss Windsor auf.