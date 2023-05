Am Samstag, den 6. Mai ist es soweit. Charles III. wird feierlich gekrönt. König ist er schon seit dem 8. September 2022, dem Tag, an dem seine Mutter, Queen Elizabeth II., starb. 70 Jahre lang trug sie die Krone, und viele dachten insgeheim, sie würde niemals gehen.

Patricia Dreyer, DER SPIEGEL

»Was auf ihren Mythos eingezahlt hat, waren natürlich all diese Geheimnisse, die sie hatte. Also, wir wussten über Elizabeth in Wahrheit nicht sehr viel, was sie über politische Ereignisse denkt, was sie bewegt, wie sie in privaten Fragen – die dann nicht mehr so privat sind – der Familienführung und so weiter denkt. Charles ist im Vergleich dazu ein offenes Buch, weil er eben einfach schon so lange anders im Licht der Öffentlichkeit stand als seine Mutter. Weil immer gegraben wurde, weil jede Verfehlung zum großen Skandal auch aufgehyped wurde. Und all das, was man jetzt bei Elizabeth gesehen hatte, während ihrer 70 unfassbaren Jahre: 25-jähriges Thronjubiläum, 50-Jähriges, 70-Jähriges! Das alles wird ihm ja nach menschlichem Ermessen nicht vorbehalten sein. Und deswegen ist dieser erste Moment, mit dem er vor die Weltöffentlichkeit tritt, diese Krönung, ist zugleich auch schon der Höhepunkt wahrscheinlich seiner Regentschaft.«

Denn Charles ist bereits jetzt 74 Jahre alt. In der Geschichte Großbritanniens war kein König und keine Königin zum Zeitpunkt der Krönung älter als er. Seine ersten Monate als Monarch standen unter besonderer Beobachtung:

Patricia Dreyer, DER SPIEGEL

»Also er hat tatsächlich nahtlos einfach weitergemacht da, wo er als Prince of Wales eben auch besonders aktiv war. Er geht zu ganz banalen Ereignissen, zu Seniorennachmittagen und zu Einweihungen von Community Centern in Städten usw., weil er einfach zeigen will: Ich weiß, was euch hier an der Basis umtreibt, und ich bin ein König zum Anfassen. Und auf der anderen Seite war ja mit Spannung erwartet worden, wie es ihm gelingt, die Klappe zu halten und sich nicht zu äußern, zu Weltgeschehen usw. Und auch da ist noch nichts aufgefallen in diesem zurückliegenden halben Jahr. Also er war sehr dezent und hat natürlich auch schon vorhergesagt, dass er genau versteht, was seine Rolle ist: nämlich zu repräsentieren, aber nicht zu kommentieren.«

In Zeiten der Wirtschaftskrise im Inselreich stehen Krone und Monarchie unter Druck – vielleicht so stark wie noch nie.

Patricia Dreyer, DER SPIEGEL

»Der linksliberale Guardian, die Tageszeitung in Großbritannien, hat also noch mal eine große Recherche gemacht zu Charles’ Reichtum, zu seinem Vermögen, zu seinem Status und hat natürlich der britischen Bevölkerung da auch vorgerechnet, wie unfassbar wohlhabend dieser König ist, den ja der Steuerzahler finanziert. Und insofern wird das also ein ganz schmaler Grat der Toleranz und des Wohlwollens, auf dem Charles sich da bewegen kann. Immer zu zeigen: Wir, das Königshaus, wir sind noch relevant für dieses Land, und es macht schon Sinn, dass ihr all das auch mit Steuergeldern finanziert. Das muss er sozusagen jeden Tag beweisen.«

Was das Königshaus die Briten kostet, zahle sich auf anderem Wege aus, argumentieren nicht nur Befürworter der Monarchie.

Patricia Dreyer, DER SPIEGEL

»Global, überall auf der Welt: Jeder kennt die. Jeder kennt die britischen Royals. Das ist sozusagen ein PR-Effekt, dafür würden viele Profis irgendwie in jeder möglichen Branche Unsummen zahlen, wenn sie das erlangen könnten. Das ist was ganz Besonderes. Und spätestens mit dem Brexit ist dieses Land irgendwie auf sich allein gestellt und und da ist etwas, was globale Bedeutung verschafft, sich auch willkommen. Und das leistet die Monarchie für diese, für dieses Land. Und diese Krönungszeremonie, die wird noch mal zurückgreifen auf die Bedeutung der Monarchie, die ja wirklich Jahrtausende alt ist. Also da wird es einen Symbolismus geben, der bezieht sich auf Generationen von Monarchen, die Charles halt vorausgegangen sind. Und das stellt halt her: Identifikation und eine ganz große Verbindung zu den Wurzeln, die man hat.«

Gekrönt wird Charles in Westminster Abbey. Die Geschichte der Krönungen in der Londoner Kirche gehen zurück bis ins Jahr 1066, als hier Wilhelm der Eroberer zum Herrscher Englands ernannt wurde. Im Laufe der Jahrhunderte haben sich unzählige Insignien angesammelt.

Patricia Dreyer, DER SPIEGEL

»Zum Beispiel gibt es einen Golden Spoon, einen goldenen Löffel. Darin wird das Öl sozusagen dargereicht, mit dem Charles gesalbt wird zum König. Und dieser Spoon, der ist, der ist so alt, der ist Jahrhunderte alt. Also Charles will sozusagen manifestieren: Ich gehöre auf diesen Platz und ich habe sozusagen sogar den kirchlichen, wenn nicht göttlichen, Segen dafür, dass ich, Charles, jetzt zu Charles dem Dritten werde.«

Weitere Insignien sind etwa eine heilige Krönungsbibel oder das »Kreuz von Wales«, das die Prozession anführen soll. Anlässlich der Krönung schenkte der Papst dem britischen Monarchen zwei Holzsplitter, die vom Heiligen Kreuz stammen sollen, an dem der Bibel zufolge einst Jesus gekreuzigt wurde. Sie sind in das Kreuz eingelassen, hinter einem Rosenkristall-Edelstein.

Und doch: Das Königshaus wird wohl versuchen, sich etwas zurückzuhalten und alles etwas moderner und weniger pompös zu gestalten als zuletzt vor 70 Jahren.

Patricia Dreyer, DER SPIEGEL

»Also es wird ein Mix sein aus Alt und neu. und das wird Charles sehr, sehr wichtig sein zu zeigen: Ich habe verstanden. Ich kann hier nicht nur an einen alten Zopf wieder irgendwie meine kleinen Zentimeter dran stricken, sondern ich muss euch etwas bieten, womit ihr etwas anfangen könnt, auch wenn ihr nicht jedes Symbol dechiffrieren könnt.«

Eine ganz besondere Rolle für den neuen König wird seine Frau Camilla spielen. Sie wird am 6. Mai offiziell Queen Camilla.

Patricia Dreyer, DER SPIEGEL

»An der kann er etwas wiedergutmachen. Als die beiden zusammenkamen, war ja Charles noch ledig, hat dann aber die falsche Frau mit Diana geheiratet. Und Camilla war eigentlich immer die Nebenbuhlerin, also eine sehr unglückliche Rolle. Und hat sicher auch persönlich einen sehr hohen Preis dafür gezahlt. Und dann, als Diana öffentlich gemacht hat »Ehe zu dritt« und so weiter, wurde sie sogar wirklich diffamiert und war die meistgehasste Frau im Land und hat einfach die Klappe gehalten. Also sie ist nicht an die Presse gegangen. Sie hat keine Enthüllungsbücher geschrieben darüber, wie verfemt sie war und wie sie gelitten hat, sondern sie hat einfach den Kopf runtergenommen, weiter gemacht und und jetzt ist dieses Paar am Ziel. Wer hätte das in den 90er-Jahren nach Dianas Tod gedacht, dass die mal als gekrönte Häupter beide im selben Moment die neue Königin, der neue König sein könnten? Aber für Charles ist das so die Erfüllung eines Lebenstraums. Also er kann jetzt die Frau, die er sozusagen für sein Leben einfach als zentral begreift und die für ihn so wichtig ist, der kann er wirklich so den »Stamp of Approval« aufdrücken und sagen: Das ist jetzt die neue Königin Camilla.

Apropos Enthüllungsbuch: Spätestens seit der Veröffentlichung von Prinz Harrys Buch über das britische Königshaus liegt ein Schatten über der Krönung – und es gab schon viele Spekulationen darüber, ob und wie Harry und Meghan an der Zeremonie teilnehmen werden.

Patricia Dreyer, DER SPIEGEL

»Wir wissen jetzt: Meghan wird zu Hause bleiben in Kalifornien und Harry kommt allein. Und es wird wieder mal mit Argusaugen geschaut werden: Wo wird Harry in der Abbey platziert? Es gab Momente – Williams Hochzeit, Kates Hochzeit – da hatte Harry einen Platz auf der ganz großen Bühne, als Trauzeuge seines Bruders. Das wird dieses Jahr alles ganz anders sein, weil Harry irgendwo unter ferner liefen da teilnimmt. Harry hat ja nicht nur Familiengeheimnisse ausgeplaudert, sondern er hat offengelegt, wie brutal es ist, Mitglied einer solchen Familie zu sein, die sozusagen der guten Presse ja sehr vieles opfert. Dieses Leben zu führen in diesem Glaskäfig, und alle Leute gaffen und jeder hat das Recht zu kritisieren. Das war glaube ich, sozusagen das, was Harrys Enthüllungen geleistet haben, das noch mal offen zu legen. Wie absurd das eigentlich ist, eine Familie einem solchen Druck auszusetzen. Aber so funktioniert nun mal die Monarchie.«

Jetzt also die Krönung mit Millionen, vielleicht Milliarden Zuschauern. Und einem Protokoll das seinesgleichen sucht.

Patricia Dreyer, DER SPIEGEL

»Man muss ja sagen, dass die britische Monarchie eine solche Show inszeniert wie keine zweite Institution, die ich kenne. Also so was sieht man vielleicht noch mal in dieser Perfektion in Hollywoodfilmen, aber das live vor einem Weltpublikum alles so abzuspulen. Also dass die Kutsche nahtlos irgendwie vom Buckingham Palace nach Westminster kommt, dass keine Unfälle passieren, dass kein Page ohnmächtig zusammenbricht und so weiter. Dass dieses ganze Zeremoniell, diese Salbung von Charles, die wird ja nicht öffentlich gezeigt, sondern da hat sich Charles auch, wie seine Mutter 70 Jahre vor ihm, Privatsphäre erbeten. Also in dem Schlüsselmoment dieser ganzen Veranstaltung sind wir nicht zugelassen. Und das gefällt mir persönlich am besten, dass es immer noch Bereiche gibt, wo man sagt: Nein, da bleibt mal das Publikum draußen, und das bleibt unserer eigenen Fantasie wirklich überlassen, uns jetzt auszumalen, was das jetzt für den neuen König bedeuten mag oder was sich da genau abspielt. Das finde ich eigentlich sehr schön, dass wir in dieser Zeit, wo alles zugänglich und sichtbar entweder ist oder gemacht wird, dass es einfach noch so ein gewisses Mysterium gibt.«