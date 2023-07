Tunick hat sich mit seinen Nachtaktionen weltweit einen Namen gemacht. Im vergangenen November posierten für ihn Tausende Australier hüllenlos am berühmten Bondi Beach von Sydney, um auf das Risiko von Hautkrebs aufmerksam zu machen. Er fotografierte auch in Metropolen wie London, Barcelona oder Mexiko-Stadt. Seine letzte Installation in Finnland war 2002 in Helsinki, wo 1900 Fans teilnahmen.