Starkregen in Südafrika Aufräumarbeiten nach Unwetterkatastrophe

In der südafrikanischen Küstenprovinz KwaZulu-Natal haben die Aufräumarbeiten nach der dort bislang schlimmsten aufgezeichneten Unwetterkatastrophe begonnen. Behördenangaben zufolge wird versucht, die Wasser- und Stromversorgung in allen betroffenen Gebieten wiederherzustellen. Auch private Rettungskräfte beteiligen sich an den Bergungs- und Aufräumarbeiten. Nach vorläufigen Zahlen der Behörden starben bei der Katastrophe mindestens 395 Menschen.