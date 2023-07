Grund des Ausfalls sei ein Brand im Wärmekraftwerk El Palmar nahe der Hauptstadt San Sebastián de la Gomera gewesen, so der Inselrat. Das Stromunternehmen Endesa arbeitete an der Behebung der Schäden. Eine weitgehende Wiederherstellung des Stromnetzes wurde vom Inselrat für den späten Sonntagabend in Aussicht gestellt. Der Präsident des Inselrats Casimiro Curbelo sprach von einer »außergewöhnlichen Situation«, die »das Leben der Menschen, das Funktionieren der öffentlichen Dienste und natürlich auch die Wirtschaft der Insel« in Mitleidenschaft ziehe.