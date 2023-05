Das Boot war am Sonntagabend während eines Unwetters am südlichen Ende des Sees nahe dem Ort Lisanza gekentert, der auf der lombardischen Seite des Sees liegt. Nach Angaben des Präsidenten der Region Lombardei Attilio Fontana führte ein Wirbelsturm zu dem Unfall. Das 16 Meter lange Schiff sei von Touristen gemietet worden, schrieb Fontana auf Facebook. Tauchteams, Feuerwehr, Küstenwache und Rettungshubschrauber seien im Einsatz, um nach Vermissten zu suchen, hieß es weiter. Ein Video der Feuerwehr zeigt einen Hubschrauber über dem See, auf dem Sitze des Bootes und weitere Gegenstände trieben.