Sie versuchen zu retten, was vielleicht nicht mehr zu retten ist: möglichweise lebenserhaltende Maßnahmen für einen Baum. Und zwar nicht für irgendeinen.

Seit 150 Jahren steht diese Banyan-Feige vor dem alten Gerichtsgebäude im Zentrum von Lahaina auf der hawaiianischen Insel Maui. Ein Wahrzeichen der Stadt. Und für die rund 12.000 Bewohner ein lebendiger Teil von Lahaina, der ihnen Schatten spendete und ein Platz für Kultur und Veranstaltungen, unter dem das Leben stattfand.

Banyan-Feigen sind eigentlich in Indien heimisch. 1873 pflanzte ein Sheriff den Baum in Lahaina. Seitdem breitete er sich über fast einen Hektar Fläche aus. Denn Banyan-Feigen haben Luftwurzeln, die aus den Ästen sprießen. Reichen sie herab bis zum Boden, können sie neue Stämme bilden. Und so bildete der Baum in Lahainae der Zeit 16 Stämme – bis das Feuer kam.

Denn auch er wurde von der verheerenden Feuerwalze, die Lahaina überrollte, stark beschädigt. Noch gibt es Hoffnung. Denn unter der Rinde im unteren Stammbereich konnten die Baumpfleger noch lebendes Gewebe finden. Aber:

Steve Nimz, Oberster Baumpfleger Hawaii:

»Wir konnten keinen, wie wir es nennen, guten Saftfluss feststellen. Diese spezielle Baumart scheidet normalerweise sehr viel Saft aus. Es ist es so als wäre der Baum in einem Koma. Er ist in einer Art Wartezustand. Und wir behandeln ihn jetzt wie jemanden im Koma: Da verabreicht man eine intravenöse Injektion und hält die Vitalfunktionen aufrecht. Das Gleiche gilt für den Baum. Wir geben ihm eine intravenöse Injektion in Form von Belüftung und weiteren Behandlungen.«

Ob das Erfolg haben wird, wissen die Baumpfleger nicht.

Steve Nimz, Oberster Baumpfleger Hawaii:

»Wenn jemand im Koma liegt, weiß man ja nicht, wie lange es dauert. Eine Woche, einen Monat, ein Jahr, was auch immer. Solange die Vitalfunktionen noch aktiv sind, macht man weiter. Wenn es dann ein Blinzeln gibt oder eine Fingerbewegung, weiß man, dass es Zeit ist, etwas zu tun. Und sobald wir am Baum eine neue Knospe oder etwas Ähnliches sehen, wissen wir, dass der Baum auf unsere Behandlungen reagiert. Oder wir müssen unsere Behandlungen vielleicht ändern. Der Baum wird uns sagen, was wir tun sollen.«

Aktuelle Luftaufnahmen zeigen einmal mehr das Ausmaß der Verwüstung in Lahaina. Die Zahl der Todesopfer stieg inzwischen auf 114. Rettungsteams durchsuchen mit Hundestaffeln die verkohlten Trümmer.

Kevin Galt, Feuerwehr Florida:

»Während wir weiter suchen, bekommen wir immer wieder Hinweise oder finden Bereiche, die mit den Hunden durchsucht werden müssen. Einige dieser Bereiche sind für die Hunde nicht einfach so zugänglich, sodass wir schweres Gerät verwenden, um die Trümmer schichtweise abzutragen, damit die Hunde rein und feststellen können, ob es dort Opfer gibt oder nicht.«

Eine Aufgabe, die selbst erfahrene Einsatzkräfte an ihre Grenzen bringt.

Todd Magliocca, Task-Force-Leiter aus Washington:

»Es ist einfach ein großes Suchgebiet, ein verheerendes Feuer. So etwas habe ich in meinen gesamten 30 Jahren bei der Feuerwehr noch nicht gesehen und ich war bei einigen ziemlich großen Einsätzen dabei. Die Intensität des Brandes, die Bevölkerungsdichte, all diese Dinge zusammen haben dazu geführt, was wir jetzt hier sehen.«

Zerstörung, angesichts derer das Fortbestehen eines Baumes zunächst einmal zweitrangig erscheint. Das weiß auch der Chefbaumpfleger.

Steve Nimz, Oberster Baumpfleger Hawaii:

»Dies ist historisch gesehen ein unglaublich wichtiger Baum, aber es ist ein Baum. Es ist ein Baum. Wir haben hier so viele Menschen, die ihr Leben, ihre Familien, ihre Lebensgrundlage und alles andere verloren haben, dass ich nur sage, dass dort der Fokus liegen sollte. Der Baum – wir haben hier eine Gruppe, eine kleine Gruppe – und wir werden an dem Baum arbeiten, und das ist unser Job.«

Ein Job, der vielleicht dazu beiträgt, dass die Banyan-Feige von Lahaina selbst diese Katastrophe überlebt – als Wahrzeichen, und als Erinnerung an eine der schlimmsten Katastrophen, die Hawaii je erlebt hat.