Der niedrige Pegelstand hat inzwischen auch für die Freizeitangebote und Wirtschaft rund um den See Folgen. Nach Angaben der Parkverwaltung können einige Anlegestellen bereits nicht mehr betrieben werden. Das U.S. Bureau of Reclamation forderte kürzlich die Staaten im Einzugsgebiet des Colorado River auf, den Wasserverbrauch in den nächsten 18 Monaten zu reduzieren.