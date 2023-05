Weil sie einen betrunkenen Autofahrer aufhalten wollte, ist eine 30-Jährige im Landkreis Ludwigsburg nördlich von Stuttgart leicht verletzt worden. Der Frau fiel am Samstagabend gegen 20.50 Uhr in Tamm ein Mann auf, der sie gefährlich überholte und in den Gegenverkehr geriet, wie die Polizei mitteilte.