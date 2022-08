Der Unfall hatte sich bereits am Donnerstag ereignet. Die Suche wurde am Abend des gleichen Tages abgebrochen. Am Sonntag fand ein Zeuge eine Leiche im Wasser bei Albbruck rund 15 Kilometer entfernt. »Es handelt sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um den seit Donnerstag vermissten 31-jährigen Mann«, teilte die Polizei mit.