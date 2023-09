Eine Scheune in Pfeffenhausen (Landkreis Landshut) habe beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits komplett in Flammen gestanden, heißt es in einer Pressemitteilung . Demnach wurde in der Scheune Hopfen gelagert. Von dort sei das Feuer auf einen Schweinestall übergegriffen. Die einstürzende Dachkonstruktion begrub die Tiere unter sich.