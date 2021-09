Nordrhein-Westfalen Fußgänger klaut Cabriofahrer Luxusuhr

Vorsicht beim Stopp an der Ampel: In Langenfeld wurde einem 61-Jährigen aus Norddeutschland die Armbanduhr vom Handgelenk abgerissen, als er in seinem Cabrio auf Grün wartete. Die Polizei sucht zwei Tatbeteiligte.