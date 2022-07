Unglück in Langenfeld Dreijähriger zieht sich an Glätteisen schwere Verbrennungen zu

Ein Kleinkind hat in einem Badezimmer schwere Verbrennungen am Arm erlitten. Der Dreijährige sei am Donnerstagmorgen in Langenfeld südlich von Düsseldorf (NRW) zum Zähneputzen ins Badezimmer geschickt worden, berichtete die Feuerwehr . Dort sei der Junge an ein Glätteisen zum Haareglätten gekommen, das kurz zuvor genutzt worden und deshalb noch heiß war.