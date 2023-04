Der Teenager wurde demnach mit schweren Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht. Den Angaben zufolge war der 13-Jährige am Sonntagabend mit Freunden am Bahnhof Langenhagen Pferdemarkt unterwegs. Dort sei er gegen 21.40 Uhr auf einen abgestellten Bauzug am Gleis geklettert.