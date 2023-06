Polizeieinsatz in Langenhagen Mann wählt wiederholt Notruf – Telefone konfisziert

Mit einem etwas verbissenen Auftritt hat ein Mann in der Nähe von Hannover die Polizei auf den Plan gerufen: Dutzende Male rief er die Nummern 112 und 110, obwohl er nicht in Not war. Die Beamten schritten zur Tat.