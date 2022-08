Namenscodierungen, Tarnadressen, Schecks Bischof schützte Missbrauchstäter vor Strafverfolgung

Eingang in die Untersuchung fanden Protokolle und Gespräche mit aktuellen und ehemaligen Adveniat-Mitarbeitern, außerdem 474 sogenannte Personalbegleitakten und Briefwechsel zwischen Fidei Donum und den Bistümern. Auch die Ergebnisse des Missbrauchsberichts aus dem Bistum Hildesheim vom September 2021 wurden einbezogen. Nach dessen Veröffentlichung hatten sich acht von Missbrauch betroffenen Frauen gemeldet.

In den Berichten ist von erzwungenen Küssen und Berührungen am ganzen Körper die Rede. Eine Frau vermutet, dass Emil Stehle sie nicht nur getauft, sondern auch gezeugt habe, da er ein Verhältnis mit ihrer Mutter gehabt habe. Die Vaterschaft Stehles könne nicht vollständig ausgeschlossen werden, heißt es in der Untersuchung. Die betroffene Frau berichtete außerdem, Stehle habe sie aufgefordert, sich auszuziehen und sie »befummelt«.

Was der Bischof nicht weiß...

Eine der Verfasserinnen der Hildesheimer Missbrauchsstudie, die ehemalige niedersächsische Justizministerin Antje Niewisch-Lennartz, vermutete schon lange ein System hinter den Lateinamerikaverschickungen auffälliger Priester. Im Dezember schrieb sie einen offenen Brief an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing.

Sie zitiert aus einem Schreiben der »Fidei Donum«-Koordinationsstelle an den damaligen – später ebenfalls des Missbrauchs verdächtigen – Hildesheimer Bischof Heinrich-Maria Janssen vom 6. Mai 1976. Darin wird ganz unverblümt angeboten, einen »hier nicht näher genannten Herren anderenorts, und zwar nicht nur in einer anderen Diözese, sondern auch in einem anderen Land, einzusetzen«. Man gehe davon aus, »dass Sie einverstanden sind, wenn ich Ihnen diesen neuen Einsatzort nicht bekannt mache und Sie Dritten gegenüber folglich auch keine Auskunft geben können«, heißt es weiter. Das Hilfswerk Adveniat habe sich bereit erklärt, für die monatliche Unterstützung aufzukommen, »so dass eine solche Hilfe Ihrerseits entfallen könnte und auch dieses Problem gelöst sein dürfte«. Man suchte nach schnellen Lösungen auf kurzem Dienstweg, so wirkt dieser Brief.

Unterzeichnet hat der damalige Geschäftsführer Emil Stehle. Für Ex-Ministerin Niewisch-Lennartz ist die Diktion des Schreibens ein klarer Hinweis, »dass es sich bei dem hier gewählten Verfahren, den beschuldigten Priester der Strafverfolgung zu entziehen, nicht um einen exzeptionellen Einzelfall handelt«.

Und nun?

Die Deutsche Bischofskonferenz will jetzt in Zusammenarbeit mit Adveniat über eine Neustrukturierung der Koordinationsstelle Fidei Donum beraten. »Unabdingbar wird ein umfassendes Auswahl- und Eignungsverfahren sein«, heißt es. Anwärter auf Auslandsposten sollten zukünftig einen Nachweis erbringen, dass sie sexuell niemals übergriffig geworden sind und Präventionsschulungen absolviert haben. Eine Art Führungszeugnis also, eine nicht gerade umwälzende Neuerung.

»Adveniat vertritt die Position einer absoluten Null-Toleranz gegenüber dem Verbrechen sexuellen Missbrauchs und stellt sich – auch mit dieser schonungslosen Untersuchung – an die Seite der Betroffenen in Deutschland und in Lateinamerika«, lässt der Leiter der Koordinationsstelle Fidei Donum, Pater Martin Maier, auf Anfrage mitteilen.

An der Seite stehen, ein schönes Bild. Doch wer macht die mutmaßlich weiteren Opfer in Lateinamerika ausfindig? Wer entschädigt sie? Wer evaluiert Verbesserungen? Und wer kontrolliert das Verhalten der katholischen Priester weitab der deutschen Bistümer? Wie immer sind es mehr Absichtserklärungen und Fragen als Antworten und Taten, die sich auftun.

Ungeklärt bleibt auch die Frage, wer noch von den mutmaßlichen Missetaten Stehles wusste und ein Auge zugedrückt hat. Laut Janssens Untersuchung wandte sich eine Betroffene bereits im November 2005 an die Deutsche Bischofskonferenz. Sie informierte Kardinal Karl Lehmann und Erzbischof Robert Zollitsch schriftlich über sexuelle Übergriffe durch Emil Stehle. Der habe »mit seinem schriftlichen Schuldbekenntnis und Bezahlung von Schmerzensgeld für die Taten eingestanden«, so die Frau. »Mit Alkohol benebeln war seine Methode, wenn das Opfer sich verweigerte, keine Gewalt. Vermutlich der Grund, warum es nie zu einer offiziellen Anzeige von weiteren Opfern kam.« Lehmann und Zollitsch reagierten offenbar auch nicht.

DBK und Adveniat betonen in ihrer aktuellen Stellungnahme, dass keine Spendengelder für den Unterhalt der Fidei-Donum-Priester verwandt wurden. Das wird die Gläubigen, die nach endlosen Missbrauchsskandalen ohnehin auf dem Absprung sind, wohl kaum beruhigen.