Bei einem Lawinenabgang in den österreichischen Alpen sind 14 deutsche Skiwanderer mitgerissen worden. Die Sportler stammten laut einem Polizeisprecher unter anderem aus dem Raum München und aus Lindau in Bayern sowie aus Wernigerode in Sachsen-Anhalt. Das Unglück hatte sich am Samstag in der Gemeinde Schruns in Vorarlberg ereignet. Die Lawine löste sich demnach gegen 10:25 Uhr.