»Natürlich ist das Lied sexistisch«

»Natürlich ist das Lied sexistisch«, sagt hingegen Musikfachmann Michael Fischer von der Universität Freiburg. Dass die Protagonistin des Videoclips offensichtlich ein Mann in High Heels, schwarzem Minirock und mit blonder Perücke sei, ändere nichts am Charakter des Liedes. Dieses sei jenseits von Ironie oder Transaspekten.

Dominik de Léon, Produzent des Songs, hatte im Gespräch mit dem SPIEGEL seine Verwunderung über den Erfolg des Liedes zum Ausdruck gebracht. »Es verwundert wahrscheinlich nicht nur uns, wie extrem gut diese Nummer nach zwei Jahren Corona, Unter­haltungsverbot und dem Krieg in der Ukraine an­gekommen ist, in Zeiten, in denen #MeToo noch in allen Köpfen steckt und die Genderdiskussion rauf und runter geführt wird«, so de Léon: »Aber wahrscheinlich ist das genau der Grund, warum die Leute den Song so begeistert feiern.«