Lebendige Katze in Koffer gefunden Miauuuuu

Wer am Flughafen arbeitet und Gepäck von Reisenden scannt, hat sicherlich schon so einiges gesehen. Doch bei dem Koffer, der am 16. November vom New Yorker Flughafen JFK nach Orlando in Florida auf die Reise gehen sollte, dürften selbst erfahrene Mitarbeiter gestaunt haben. Das Gepäckstück wurde von einem Passagier abgegeben und standardmäßig durch einen Scanner gefahren. Dabei erschienen auf dem Monitor die Umrisse von Flaschen, von Weingläsern, von Flip-Flops – und von etwas, das wie eine lebensgroße Katze aussah.