Wałęsa wurde in den Achtzigerjahren zur Ikone des Widerstands gegen die kommunistische Herrschaft. Der Elektriker aus der Hafenstadt Danzig wurde Anführer der Gewerkschaft Solidarność und für seinen friedlichen Protest 1983 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Bei den ersten demokratischen Wahlen in Polen nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wurde er dann zum Staatspräsidenten gewählt.

Lipert »war mehr als dankbar für die Gelegenheit, einer so einflussreichen Person zu helfen und kurz mit ihm über die Geschichte Polens zu sprechen«, schrieb die Polizei auf Facebook. »Es war definitiv eine großartige Gelegenheit, den Mann zu treffen, der in diesen Zeiten eine wichtige Stimme hatte«, sagte Lipert der Zeitung, »Hartford Courant«.

In den USA hielt sich Wałęsa den Angaben der Polizei zufolge auf, um Hilfe für ukrainische Flüchtlinge in Polen zu organisieren. In Connecticut, wo viele polnisch- und ukrainisch-stämmige Menschen leben, traf er demnach unter anderem Gouverneur Ned Lamont. Nachdem der Reifen gewechselt worden war, konnte Wałęsa seine Reise fortsetzen.