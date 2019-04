Beim Absturz eines Segelfliegers ist in Leck in Nordfriesland der 60 Jahre alte Pilot gestorben. Beim Startvorgang sei ein Seil gerissen, mit dem der Flieger in die Luft gezogen werden sollte, sagte ein Feuerwehrsprecher. Das Flugzeug sei dann auf den Boden gekracht und habe sich mehrfach überschlagen.

Ein Polizeisprecher konnte am Montagabend keine weiteren Angaben zum Unfallhergang machen. "Im Moment ist die Flugunfalluntersuchung noch an der Unfallstelle", sagte er.

Auch die Kriminalpolizei war den Angaben zufolge am Abend noch an der Unglücksstelle. Das Flugzeugwrack wurde für weitere Untersuchungen beschlagnahmt.