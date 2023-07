Während der Suche nach einer mutmaßlichen Löwin in Berlin hatte sich in der Hauptstadt ein Leguan ein spezielles Ziel ausgesucht: Er wurde am Donnerstag auf dem Gelände des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) entdeckt. Dieses teilte am Freitag per Twitter mit: »In Großstädten gibt es manchmal überraschende Begegnungen mit der Natur. … Das BMWK als vielfältiges und widerstandsfähiges Ökosystem.«